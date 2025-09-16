quattro suore muoiono in un incidente stradale in tanzania una vittima era italiana

Si trovavano in Tanzania quando sono morte in un incidente stradale. Quattro suore della Congregazione delle suore carmelitane missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù hanno perso la vita a bordo di un fuoristrada in Tanzania, a Mwanza. Una delle vittime, la 63enne suor Nerina De Simone, 63 anni aveva origini campane. Morte anche suor Lilian Kapongo, superiora generale di 55 anni originaria della Tanzania, ma da diversi anni a Santa Marinella (Roma), suor Damaris Matheka di 51 anni e la 48enne suor Stellamaris Muthini, entrambe keniote. È deceduto anche l’autista del veicolo sul quale viaggiavano, mentre sono gravissime le condizioni di un’altra suora ricoverata in ospedale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

