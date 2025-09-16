Quarant’anni senza Giancarlo Siani | Napoli e l’Italia ricordano il cronista ucciso dalla camorra

16 set 2025

Dal Vomero a Bruxelles, un mese di eventi per onorare il sacrificio Giancarlo Siani. La Citroën Mehari e la sua Olivetti M80 diventano simboli itineranti di memoria. Quarantanni dopo quel 23 settembre 1985, quando due killer di camorra spensero la vita di Giancarlo Siani sotto casa, al Vomero, Napoli e l’Italia tornano a stringersi nel . 🔗 Leggi su 2anews.it

quarant8217anni senza giancarlo sianiGiancarlo Siani, 40 anni senza il giornalista. Il ricordo arriva al Parlamento europeo: «La sua memoria vive» - Anche la sua preziosa macchina da scrivere viaggerà verso Milano, Roma e altre mete. Riporta ilmattino.it

quarant8217anni senza giancarlo sianiQuaranta anni senza Giancarlo Siani: il documentario che commemora la scomparsa del giornalista ucciso dalla camorra - In occasione dei 40 anni dalla scomparsa di Giancarlo Siani, Rai Documentari presenta un documentario che celebra la vita, il lavoro e l’eredità civile del giovane cronista del Mattino, Giancarlo Sian ... Scrive msn.com

