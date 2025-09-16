Quarant’anni senza Giancarlo Siani | Napoli e l’Italia ricordano il cronista ucciso dalla camorra
Dal Vomero a Bruxelles, un mese di eventi per onorare il sacrificio Giancarlo Siani. La Citroën Mehari e la sua Olivetti M80 diventano simboli itineranti di memoria. Quarant’anni dopo quel 23 settembre 1985, quando due killer di camorra spensero la vita di Giancarlo Siani sotto casa, al Vomero, Napoli e l’Italia tornano a stringersi nel . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: quarant - anni
A Stava quarant’anni dopo con i sopravvissuti al disastro. “Non dobbiamo dimenticare”
Lo storico organo torna in vita dopo quarant’anni sulle note di Bach e Balbastre
Antonello Venditti al Vittoriale per i quarant’anni di “Notte prima degli esami”
A quarant'anni dalla scomparsa di Italo Calvino, (19 settembre 1985-19 settembre 2025), Giuseppe Lagrasta, omaggia lo scrittore ligure, dedicandogli una favola.Nell'estate del... ? Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook
Pillole: Modric fa un altro sport anche a 40 anni. Un privilegio raccontarlo su @cmdotcom. Molto bene Rabiot, Saelemaekers è un top per la serie A. Estupinan in crescita - X Vai su X
Giancarlo Siani, 40 anni senza il giornalista. Il ricordo arriva al Parlamento europeo: «La sua memoria vive» - Anche la sua preziosa macchina da scrivere viaggerà verso Milano, Roma e altre mete. Riporta ilmattino.it
Quaranta anni senza Giancarlo Siani: il documentario che commemora la scomparsa del giornalista ucciso dalla camorra - In occasione dei 40 anni dalla scomparsa di Giancarlo Siani, Rai Documentari presenta un documentario che celebra la vita, il lavoro e l’eredità civile del giovane cronista del Mattino, Giancarlo Sian ... Scrive msn.com