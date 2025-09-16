Quanti soldi si vincono con il premio Nobel?
Dal 6 al 13 ottobre 2025 si terranno a Stoccolma e Oslo le cerimonie che conferiranno il Premio Nobel a personalità impegnate in sei discipline. Un appuntamento che ogni anno cattura l’attenzione del mondo non solo per il prestigio scientifico e culturale, ma anche per la curiosità legata al valore economico del riconoscimento. Nel 2024 la Fondazione Nobel ha stabilito un importo di 11 milioni di corone svedesi per ciascun premio, pari a circa 950 mila euro. La cifra viene destinata al vincitore singolo oppure suddivisa tra più premiati, secondo le decisioni dei comitati. Oltre al denaro, i Nobel ricevono una medaglia d’oro e un diploma personalizzato. 🔗 Leggi su Lettera43.it
