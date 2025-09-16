Siamo stati all’anteprima di «Live Music. Living films», lo spettacolo in cui - grazie ad un innovativo tool che intreccia suoni e immagini come un orecchio umano - l'orchestra determina ciò che lo spettatore vede sullo schermo. «Un ponte tra realtà e virtualità, dove l’uomo e la sua creatività restano centrali». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quando un film nasce dalla musica dal vivo: la nuova magia dell’intelligenza artificiale