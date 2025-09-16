Quando si terranno le elezioni regionali in Campania | le date ufficiali

Le elezioni regionali hanno finalmente una data: la Campania andrà al voto domenica 23 e lunedì 24 novembre. Il presidente della giunta regionale uscente, Vincenzo De Luca, ha fissato infatti in queste date le elezioni per il rinnovo del governatore e del Consiglio regionale. La scelta è arrivata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it