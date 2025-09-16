Quando si terranno le elezioni regionali in Campania | le date ufficiali

Le elezioni regionali hanno finalmente una data: la Campania andrà al voto domenica 23 e lunedì 24 novembre. Il presidente della giunta regionale uscente, Vincenzo De Luca, ha fissato infatti in queste date le elezioni per il rinnovo del governatore e del Consiglio regionale. La scelta è arrivata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Regionali Calabria, le elezioni si terranno il 5-6 ottobre

In Calabria le elezioni regionali si terranno il 5 e 6 ottobre

Con ogni probabilità, le elezioni regionali 2025 in Campania si terranno Domenica 16 e Lunedì 17 novembre

terranno elezioni regionali campaniaPer le Regionali si voterà il 23 e il 24 novembre - Scaduti i termini per tenere le elezioni nella settimana precedente. Secondo msn.com

terranno elezioni regionali campaniaElezioni regionali 2025, decisa la data del voto in Campania - Le elezioni per il rinnovo del presidente della giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno nelle giornate del 23 e 24 novembre. Segnala sorrentopress.it

