Quando nessuno ci credeva | il Sundance Film Festival di Redford partì nel silenzio e conquistò il mondo

Robert Redford, icona del cinema, ci ha lasciato, ma la sua eredità continua a vivere, in particolare attraverso il Sundance Film Festival, un evento che ha profondamente trasformato il panorama cinematografico indipendente. Redford, oltre alla sua brillante carriera di attore e regista, aveva dedicato gran parte della sua vita alla creazione e alla crescita di questo festival, nato da una visione ambiziosa: offrire uno spazio libero dai vincoli di Hollywood ai nuovi talenti del cinema. Agli inizi degli anni '80, Redford fondò il Sundance Institute, un'organizzazione no-profit con la missione di scoprire e supportare artisti indipendenti.

