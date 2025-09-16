Quando Monza fu palcoscenico per Springsteen Trotta | Programmazione no eventificio Così Monza può diventare anche città della musica

Monzatoday.it | 16 set 2025

“Incentivare le opportunità per i giovani musicisti e per le maestranze e i fruitori di musica, riprodotta e live. Insomma, pensare all'humus della città e al clima culturale della stessa, non solo al ritorno economico in termini di indotto generato dalla presenza di persone non residenti. Che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

