Quando la scienza incontra il CBD | uno spiraglio per l’epilessia infantile

Sbircialanotizia.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi, il CBD è diventato un argomento caldissimo nel mondo della ricerca, non stiamo parlando di mode passeggere o di “olio miracoloso” venduto online, ma di una molecola studiata seriamente e pubblicata su Epilepsia, una delle riviste scientifiche più prestigiose a livello internazionale. Al centro del dibattito troviamo la possibilità che il CBD . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

quando la scienza incontra il cbd uno spiraglio per l8217epilessia infantile

© Sbircialanotizia.it - Quando la scienza incontra il CBD: uno spiraglio per l’epilessia infantile

In questa notizia si parla di: scienza - incontra

CircoXperience al Muse, quando la scienza incontra l'arte circense

Skims face wrap: quando la scienza incontra l’influenza sociale

Quando la scienza incontra l’arte, a Unife arriva 'Intrecci' la conferenza-spettacolo di Federico Benuzzi

Cerca Video su questo argomento: Scienza Incontra Cbd Spiraglio