Sta per ripartire anche il basket femminile, che mette insieme già dalla metà di settembre alcuni match che valgono la qualificazione o meno alle due rassegne continentali, l’Eurolega e l’EuroCup. Diversi i club italiani impegnati. In Eurolega, il duo ormai solito è quello composto da Famila Schio e Reyer Venezia, con le scledensi che puntano altissimo grazie a una vigorosa campagna acquisti impreziosita dal ritorno di Cecilia Zandalasini. Per quel che riguarda l’EuroCup c’è di nuovo il duo Sesto San Giovanni-Campobasso, con Sassari pronta a passare dalle qualificazioni come già un anno fa. Le Coppe europee di basket femminile andranno in scena fin dal 17 settembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando iniziano le Coppa Europee 2025-2026 di basket femminile? Tutte le date ed i club italiani presenti