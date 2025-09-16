Quando inizia la Serie A di basket 2025-2026? Le date dalla regular season ai playoff
Nuovo anno, nuova stagione, nuova Virtus Bologna che sarà squadra da battere nella Serie A 2025-2026. L’Italia, dopo gli Europei, torna a occuparsi delle vicende del proprio campionato, e lo fa con una stagione dai molti possibili risvolti tanto per le impegnate in Europa quanto per quelle che oltreconfine non ci vanno. Resta di 16 il numero delle squadre, con il calendario che sarà asincrono, nel senso che le partite di andata non necessariamente avranno una corrispondenza esatta al ritorno (ad esempio, niente 1 casa-16 fuori, 2 fuori-17 casa: potrebbe essere 1-24, 2-22, per esempio). Le prime otto vanno alle Final Eight di Coppa Italia, dal 18 al 22 febbraio, mentre la questione retrocessione è riservata a due. 🔗 Leggi su Oasport.it
Basket: a Sky (con Cielo) i diritti tv in chiaro della Serie A dal 2025 al 2028 - Sarà nell'orbita Sky anche il pacchetto dei diritti tv in chiaro delle prossime tre stagioni di Serie A, quelle 2025- oasport.it scrive
Basket College Novara: l'Under 17 farà il campionato Gold - L’Under 17 di Basket College Novara ha conquistato una vittoria di grande prestigio, superando il Basket Chivasso con il punteggio di 74- Lo riporta today.it