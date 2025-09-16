Quando inizia la Serie A di basket 2025-2026? Le date dalla regular season ai playoff

Nuovo anno, nuova stagione, nuova Virtus Bologna che sarà squadra da battere nella Serie A 2025-2026. L’Italia, dopo gli Europei, torna a occuparsi delle vicende del proprio campionato, e lo fa con una stagione dai molti possibili risvolti tanto per le impegnate in Europa quanto per quelle che oltreconfine non ci vanno. Resta di 16 il numero delle squadre, con il calendario che sarà asincrono, nel senso che le partite di andata non necessariamente avranno una corrispondenza esatta al ritorno (ad esempio, niente 1 casa-16 fuori, 2 fuori-17 casa: potrebbe essere 1-24, 2-22, per esempio). Le prime otto vanno alle Final Eight di Coppa Italia, dal 18 al 22 febbraio, mentre la questione retrocessione è riservata a due. 🔗 Leggi su Oasport.it

