Quando il sangue disegna la scena del crimine | l’arte segreta dei detective si chiama BPA

Avete mai visto nei telefilm polizieschi quando gli investigatori osservano le macchie di sangue sulla scena del crimine e riescono a capire cosa è successo? Da C.S.I. a Dexter gli esempi non mancano. Non è fantascienza: si tratta della Bloodstain Pattern Analysis (BPA), una vera tecnica scientifica che permette di ricostruire un crimine studiando le tracce di sangue. La BPA è una tecnica forense che analizza la forma, la posizione e la distribuzione delle macchie di sangue per capire come si sono verificati gli eventi durante un crimine. Ogni goccia di sangue racconta una storia: da dove è caduta, con quale forza, se la vittima si è mossa o è rimasta ferma. 🔗 Leggi su Cultweb.it

