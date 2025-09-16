Quando ho visto il filmato sono rimasto scioccato | manda un messaggio al telefono mentre guida e si schianta con l’auto a noleggio – IL VIDEO

Le riprese di una dashcam, le microcamere interne alle macchine, hanno mostrato una donna che, mentre inviava messaggi sul telefono, ha perso il controllo di un’auto a noleggio e si è schiantata contro un cartello stradale. La donna, il cui nome non è stato reso noto, è stata ripresa mentre digitava con entrambe le mani. Quando il veicolo ha sbandato, la ragazza ha cercato di riprendere il controllo, ma si è fermato dopo l’impatto. Jose Arevalo, 18 anni, aveva affittato la sua Nissan Leaf del 2013 tramite l’app Turo alla donna il 25 agosto. Poche ore prima della riconsegna delle chiavi, ha ricevuto un messaggio in cui la donna sosteneva di essere stata “spinta fuori strada” e che l’auto era in rimorchio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

