Quando gareggia Andy Diaz ai Mondiali di atletica 2025 | orario qualificazioni misura necessaria tv streaming
Giornata di vigilia per Andy Diaz in vista delle qualificazioni del salto triplo ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Tokyo. Mercoledì 17 settembre è previsto dunque il debutto di uno dei tre azzurri medagliati olimpici di Parigi 2024, capace di conquistare quest’anno già due titoli internazionali al coperto tra Europei e Mondiali. L’italo-cubano, terzo nell’ultima rassegna a cinque cerchi parigina, si presenterà sulla pedana dello stadio Nazionale della capitale giapponese da primatista mondiale stagionale grazie al 17.80 indoor dello scorso 21 marzo nella finale iridata di Nanchino. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: gareggia - andy
DIAZ CAMPIONE DELLA DIAMOND LEAGUE! #ZurichDL Andy 17,56 a Zurigo! Conquista il Diamante per la terza volta in carriera e vola nel triplo a due settimane dai Mondiali di Tokyo DIRETTA TV su RaiSport e Sky Sport Arena Ph. Montesano/Diamo - facebook.com Vai su Facebook
Quando gareggia Andy Diaz ai Mondiali di atletica 2025: orario qualificazioni, misura necessaria, tv, streaming; Mattia Furlani ai Mondiali di Tokyo 2025: programma, orario e dove vedere la gara in diretta · Atletica; Furlani, a soli 20 anni, è medaglia d'oro nel salto in lungo con 8.30 - Aggiornamento del 23 Marzo delle ore 14:41.
Andy Diaz, i Mondiali di Tokyo 2025 "il piatto forte" dopo i successi indoor: programma, orario e dove vedere le gare in diretta · Atletica - Il bronzo Olimpico di Parigi 2024 cerca la vittoria a Tokyo dopo i successi stagionali indoor e in Diamond League. Segnala olympics.com
Andy Diaz punta in alto: “Non voglio fare proclami, ma posso ambire a qualcosa di importante” - Andy Diaz è stato uno dei tre protagonisti della conferenza stampa odierna andata in scena a Casa Atletica Italiana, quartier generale della spedizione ... Secondo oasport.it