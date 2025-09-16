Qatar omicidio Kirk | l’11 settembre di Trump
L’assassinio di Charlie Kirk rischia di diventare un altro 11 settembre americano, e forse mondiale se ripeterà l’effetto domino di allora. Per ora ha scatenato una reazione durissima in ambito repubblicano, dal presidente Trump in giù, contro l’estremismo cosiddetto di sinistra. Reazione che sembra poter dar vita a un maccartismo di ritorno, ma più estremo del precedente, che vedrebbe indebite convergenze tra la lotta contro i movimenti cosiddetti “antifa” a quella contro l’immigrazione clandestina e, soprattutto, quella contro la causa palestinese, già oggetto di dura repressione. E dire che, nel mega raduno di luglio del suo movimento politico, il Turning Point, cruciale per avvicinare la generazione Z al Maga, Kirk, in nome della libertà di espressione, aveva invitato diversi oratori più che critici del genocidio palestinese, tra cui Tucker Carlson, Megyn Kelly e Dave Smith. 🔗 Leggi su It.insideover.com
I droni russi che sconvolgono i cieli della Polonia, l'omicidio di Charlie Kirk negli Stati Uniti e l'attacco israeliano in Qatar // Diretta Instagram // DOMENICA 14 SETTEMBRE, ore 8.30 http://bit.ly/4mRREce #geopolitica - X Vai su X
Un alto funzionario israeliano ha confermato a Channel 12 che è stata condotta un’operazione di omicidio mirato contro alti esponenti di Hamas sul suolo del Qatar, nella capitale Doha. L’esplosione è avvenuta presso il quartiere generale dell’organizzazion - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Kirk, tutti i casi precedenti di violenza politica negli Stati Uniti - Dopo l'omicidio dell'attivista conservatore Charlie Kirk di mercoledì scorso, gli esperti avvertono della deriva in corso negli Stati Uniti, come dimostrano i casi precedenti di violenza politica e co ... Si legge su msn.com
Omicidio Kirk, Tyler Robinson convinto alla resa dal padre. Trump: "Pena di morte" - La moglie della vittima: "Acceso fuoco che farà eco in tutto il mondo, tour prosegue" Cresciuto in un sobborgo dello Ut ... Scrive msn.com