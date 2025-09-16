Qatar | attacco Israele richiede rinnovo accordi di difesa con gli Usa
Doha, 16 set. (askanews) - Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, ha affermato che l'attacco israeliano senza precedenti a Doha, che ha preso di mira i membri di Hamas, "accelera la necessità di rinnovare gli accordi di difesa strategica" con gli Stati Uniti. "Continuerò a ripetere lo stesso messaggio. È molto chiaro che i colloqui non hanno alcuna validità quando una parte vuole assassinare chiunque sia disposto a parlare con l'altra parte. Che tipo di colloqui si possono tenere e su cosa?" "Naturalmente, comprendiamo pienamente che gli Stati Uniti apprezzano enormemente il nostro ruolo di mediatori, come affermato in tutte le dichiarazioni ufficiali dei funzionari israeliani, incluso il Presidente Trump, e apprezziamo molto il fatto che gli Stati Uniti siano al nostro fianco in molti di questi sforzi, non solo a Gaza ma in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
