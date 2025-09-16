Putin lancia segnali sulla pace e sulle garanzie a Kiev Bruxelles e Washington Vuole essere preso sul serio

Le richieste e gli obiettivi di Mosca nella sua operazione speciale risultavano ambigui solo per i politici occidentali in malafede. Invece quelli sensati – purtroppo silenziati da ordini di scuderia – li conoscevano già da prima del 2022 e invitavano a tenerne conto. Europa: cooperazione o scontro. Putin sta facendo in modo di dissipare i dubbi dell’opinione pubblica europea intorno alle intenzioni della Russia e ai suoi obiettivi. Il Cremlino sta andando avanti per la sua strada con convinzione sempre maggiore e a Bruxelles dovrebbero conoscere la mentalità russa. Si spera che i vertici euroatlantici smettano di far finta di non sentire e cambino in fretta il loro atteggiamento, che oggi è teso a un’escalation finale verso una guerra estesa a tutto il Continente. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Putin lancia segnali sulla pace e sulle garanzie a Kiev, Bruxelles e Washington. Vuole essere preso sul serio

