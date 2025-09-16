Putin in mimetica assiste alle esercitazioni militari tra Russia e Bielorussia

Vladimir Putin ha preso parte in tenuta mimetica alle esercitazioni congiunte russo-bielorusse Zapad-2025, osservandole dal poligono di addestramento di Mulino, nella regione di Nizhny Novgorod. Secondo quanto riportato dall’agenzia Tass, il capo del Cremlino ha parlato della presenza di «100 mila militari» impegnati nelle manovre distribuite su 41 aree di addestramento. Ria Novosti, citando i documenti di riferimento relativi alla fase pratica, ha specificato che si tratta di «oltre 50 mila militari nella Federazione Russa e fino a 7 mila in Bielorussia» attualmente coinvolti. Il ministero della Difesa di Mosca ha reso noto che le esercitazioni non hanno interessato soltanto truppe russe e bielorusse, ma hanno visto la partecipazione anche di reparti provenienti da India, Iran e Bangladesh, oltre alla presenza di comandanti di Burkina Faso, Repubblica del Congo e Mali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

