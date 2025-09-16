Putin in mimetica allarma la Nato | assiste alle esercitazioni russo-bielorusse testato il lancio di missili ipersonici
Sono 100 mila i soldati che hanno partecipato alle esercitazioni militari russo-bielorusse ‘Zapad’, tra cui militari indiani e iraniani. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente russo, Vladimir Putin, comparso in uniforme militare al poligono di Mulino: uno dei 41 che sono stati teatro, nella regione di Nizhny Novgorod, di manovre che hanno messo in allarme la Nato. Putin ha sottolineato che le operazioni, che hanno visto l’impiego di 10 mila sistemi d’arma, hanno uno scopo difensivo e puntano a “mettere alla prova tutti gli elementi della protezione dell’unione russo-bielorussa da ogni aggressione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Putin in mimetica allarma la Nato: assiste alle esercitazioni russo-bielorusse, testato il lancio di missili ipersonici
