Putin | Centomila soldati nelle esercitazioni con la Bielorussia | Zelensky chiede a Trump una posizione chiara sulla fine della guerra

Operazione "Sentinella Est", Italia verso la partecipazione ma la Difesa frena. Mosca: "La Nato è già in guerra con noi". Putin: "Centomila soldati nelle esercitazioni con la Bielorussia" | Zelensky chiede a Trump una "posizione chiara" sulla fine della guerra

Il presidente ucraino Zelensky, nell'incontro con Trump, ha respinto tutte le proposte americane una soluzione del conflitto. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov sostenendo che un vertice fra Putin e Zelensky non è ancora in programma. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Russia, centomila soldati pronti a posizionarsi in Bielorussia. Zelensky: «Forse per un'offensiva contro Paese Nato»; Dietro la linea rossa Perché Putin ha schierato oltre centomila soldati al confine con l’Ucraina; Ucraina: la Russia torna a bussare.

Putin, '100.000 soldati a esercitazioni russo-bielorusse' - 000 soldati hanno partecipato alle esercitazioni congiunte russo-bielorusse

Russia, esercitazioni militari Zapad 2025. «Testare armi nucleari e reazione della Nato». Cos c'è dietro la strategia di Putin - La Russia di Putin e la Bielorussia di Lukashenko hanno lanciato nuove esercitazioni militari congiunte: nuove manovre che andranno avanti per cinque giorni e a cui si stima che