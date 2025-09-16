Putin avvisa la Nato in divisa militare | testati missili ipersonici e armi nucleari tattiche

Il conflitto russo-ucraino continua a intrecciarsi con la politica internazionale. A Roma l’ambasciatore russo accusa l’Italia di “allarmismo” dopo i droni in Polonia, mentre Varsavia denuncia oltre 50 sabotaggi russi al giorno. Sul fronte diplomatico, Donald Trump afferma che Zelensky dovrà negoziare e che l’Europa deve fermare gli acquisti di petrolio da Mosca. Intanto Kiev rivendica un’operazione militare a Vladivostok e lo stesso presidente ucraino chiede la creazione di un sistema europeo di difesa aerea multilivello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Putin avvisa la Nato in divisa militare: testati missili ipersonici e armi nucleari tattiche

In questa notizia si parla di: putin - avvisa

Ora Trump avvisa Putin

Direttore d’orchestra russo a Caserta, l’Ue “avvisa” De Luca: “Non va dato spazio ad artisti che sostengono Putin”

Ucraina, Trump avvisa Putin: «Deve cessare la guerra. Zelensky? Non invitato, lo sentirò dopo il vertice»

Putin vuole recuperare una sfera di influenza sui paesi limitrofi e considera l'UE una minaccia mortale, perché quando tu sei ai confini di un'area che è libera, quell'area attrae. La situazione in Medio Oriente, invece, è molto diversa. Ne ho parlato stamattina ad - facebook.com Vai su Facebook

Accordo tra Starmer e Merz: La nostra sicurezza inizia in Ucraina - Lettonia: La Nato ha tutti gli strumenti per far cedere Mosca; “Armi a Kiev, paga la Nato”. Trump avvisa Putin e prepara nuove sanzioni; A Londra il nodo delle truppe in Ucraina. Ma l'Europa arriva divisa.

Putin avvisa la Nato in divisa militare: testato il missile ipersonico Oreshnik e armi nucleari tattiche - Affondo dell'ambasciata russa contro l'Italia sui droni in Polonia, Varsavia denuncia 50 sabotaggi russi al giorno. Scrive msn.com

Ucraina, i temi da sciogliere: Putin, sì alle garanzie per Kiev. I nodi: forze Nato e territori - Anche ieri il presidente americano ha definito l'aggressione russa contro l'Ucraina «la guerra di Biden», non «la guerra di Putin» e anche questo, dopo i sorrisi e il tappeto rosso del vertice in ... Come scrive ilgazzettino.it