Putin assiste in uniforme militare alle esercitazioni russo-bielorusse | 100.000 soldati Presenti anche contingenti di India e Iran

Open.online | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente russo  Vladimir Putin  ha assistito oggi alle esercitazioni militari congiunte russo-bielorusse  Zapad 2025 presso il poligono di Mulino, a Nizhny Novgorod. Secondo l’agenzia statale russa  Tass, le manovre hanno coinvolto circa  100.000 soldati distribuiti su 41 campi di addestramento, rendendo l’esercitazione una delle più imponenti della regione. Putin, secondo quanto riportato dal quotidiano  Kommersant, ha osservato le manovre indossando una uniforme militare, come si può vedere anche dalle immagini diffuse sul web. Le esercitazioni hanno incluso operazioni di fanteria, artiglieria e altre forze congiunte, volte a testare capacità logistiche, coordinamento e interoperabilità tra i due eserciti. 🔗 Leggi su Open.online

