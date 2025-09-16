Putin assiste in uniforme militare alle esercitazioni russo-bielorusse | 100.000 soldati Presenti anche contingenti di India e Iran

Il presidente russo Vladimir Putin ha assistito oggi alle esercitazioni militari congiunte russo-bielorusse Zapad 2025 presso il poligono di Mulino, a Nizhny Novgorod. Secondo l’agenzia statale russa Tass, le manovre hanno coinvolto circa 100.000 soldati distribuiti su 41 campi di addestramento, rendendo l’esercitazione una delle più imponenti della regione. Putin, secondo quanto riportato dal quotidiano Kommersant, ha osservato le manovre indossando una uniforme militare, come si può vedere anche dalle immagini diffuse sul web. Le esercitazioni hanno incluso operazioni di fanteria, artiglieria e altre forze congiunte, volte a testare capacità logistiche, coordinamento e interoperabilità tra i due eserciti. 🔗 Leggi su Open.online