Putin assiste in uniforme militare alle esercitazioni russo-bielorusse | 100.000 soldati Presenti anche contingenti di India e Iran – Il video
Il presidente russo Vladimir Putin ha assistito oggi alle esercitazioni militari congiunte russo-bielorusse Zapad 2025 presso il poligono di Mulino, a Nizhny Novgorod. Secondo l’agenzia statale russa Tass, le manovre hanno coinvolto circa 100.000 soldati distribuiti su 41 campi di addestramento, rendendo l’esercitazione una delle più imponenti della regione. Putin, secondo quanto riportato dal quotidiano Kommersant, ha osservato le manovre indossando una uniforme militare, come si può vedere anche dalle immagini diffuse sul web. Le esercitazioni hanno incluso operazioni di fanteria, artiglieria e altre forze congiunte, volte a testare capacità logistiche, coordinamento e interoperabilità tra i due eserciti. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: putin - assiste
Putin assiste alle esercitazioni «Zapad» con forze bielorusse: in azione 100 mila soldati
Putin in mimetica assiste alle esercitazioni militari tra Russia e Bielorussia
Putin assiste in uniforme militare alle esercitazioni russo-bielorusse: «100.000 soldati». Presenti anche contingenti di India e Iran
Putin assiste alle esercitazioni «Zapad» con forze bielorusse: in azione 100 mila soldati - X Vai su X
PUTIN SA CHE IN GUERRA NON C'È PAREGGIO CONSIDERA SOLTANTO LA LEGGE DEL PIÙ FORTE Il capo del Cremlino gioca sull'ammirazione del potere. I Volenterosi devono essere più realisti. Domenico Quirico su La Stampa del 9 settembre 2025 In - facebook.com Vai su Facebook
Putin assiste in uniforme militare alle esercitazioni russo-bielorusse: «100.000 soldati». Presenti anche contingenti di India e Iran - Il video; Putin osserva in mimetica le esercitazioni militari Russia-Bielorussia: Coinvolti 100.000 soldati - Zelensky: le garanzie di sicurezza per l'Ucraina sono quasi pronte; Russia-Bielorussia: Putin assiste alle esercitazioni militari in uniforme.
Putin assiste in uniforme militare alle esercitazioni russo-bielorusse: «100.000 soldati». Presenti anche contingenti di India e Iran - Le manovre si stanno svolgendo in 41 poligoni, con la partecipazione di India, Iran, Bangladesh e gruppi dall’Africa. Si legge su msn.com
Putin ha osservato le esercitazioni in uniforme militare - bielorusse nel poligono di Mulino, a Nizhny Novgorod, indossando una uniforme militare: lo scrive il quotidiano Kommersant. Lo riporta ansa.it