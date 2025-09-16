Putin assiste alle esercitazioni Zapad con forze bielorusse | in azione 100 mila soldati

Xml2.corriere.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le manovre russe e bielorusse si sono svolte in 41 poligoni. Lo zar, vestito in uniforme militare, ha supervisionato l'ultima fase nella regione di Nizhny Novgorod. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

putin assiste alle esercitazioni zapad con forze bielorusse in azione 100 mila soldati

© Xml2.corriere.it - Putin assiste alle esercitazioni «Zapad» con forze bielorusse: in azione 100 mila soldati

In questa notizia si parla di: putin - assiste

Putin assiste alle esercitazioni Zapad 2025: «Impiegati 100mila soldati». Testati? il missile Oreshnik e i sommergibili nucleari; Zapad-2025, cosa sappiamo dell'esercitazione militare in corso di Russia e Bielorussia; Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Putin: «100 mila soldati nelle esercitazioni russe-bielorusse». Zelensky: «Contro Mosca servono risposte tangibili». Trump: «Il presidente ucraino raggiunga un accordo».

putin assiste esercitazioni zapadPutin assiste alle esercitazioni Zapad 2025: «Impiegati 100mila soldati». Testati il missile Oreshnik e i sommergibili nucleari - Un altro segnale della delicatezza di Zapad 2025, la quattro giorni - Segnala msn.com

putin assiste esercitazioni zapadPutin, '100.000 soldati a esercitazioni russo-bielorusse' - 000 soldati hanno partecipato alle esercitazioni congiunte russo- ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Putin Assiste Esercitazioni Zapad