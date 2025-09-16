Putin assiste alle esercitazioni Zapad con forze bielorusse | in azione 100 mila soldati
Le manovre russe e bielorusse si sono svolte in 41 poligoni. Lo zar, vestito in uniforme militare, ha supervisionato l'ultima fase nella regione di Nizhny Novgorod.
Trump: "No truppe Usa in Ucraina". Per il trilaterale si pensa a Budapest. Il tycoon: "Forse daremo assistenza aerea". Zelensky rifiuta Mosca per il summit con Putin: sul tavolo le zone contese.
PUTIN SA CHE IN GUERRA NON C'È PAREGGIO CONSIDERA SOLTANTO LA LEGGE DEL PIÙ FORTE Il capo del Cremlino gioca sull'ammirazione del potere. I Volenterosi devono essere più realisti. Domenico Quirico su La Stampa del 9 settembre 2025 In
Putin assiste alle esercitazioni Zapad 2025: «Impiegati 100mila soldati». Testati il missile Oreshnik e i sommergibili nucleari - Un altro segnale della delicatezza di Zapad 2025, la quattro giorni
