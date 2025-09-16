Purtroppo l’abbiamo trovato morto Scomparso da giorni l’epilogo più tragico

Sono terminate con la più tragica delle conclusioni le ricerche di Massimo Finotti, il 71enne di Ro di Ferrara di cui non si avevano notizie da sabato scorso. Nelle acque del fiume Po, circa due chilometri a valle del ponte di Ro, è stato infatti ritrovato il suo corpo senza vita. A individuarlo e a riportarlo a riva sono stati i vigili del fuoco, che hanno lavorato insieme ai carabinieri della locale stazione. La salma è stata immediatamente trasferita all’Istituto di medicina legale di Ferrara, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sarà quest’ultima a valutare se disporre ulteriori accertamenti per chiarire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it