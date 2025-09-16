Purtroppo c’era anche lei Terribile incidente addio alla suora dal cuore d’oro | drammatica scoperta
Un dramma terribile scuote la comunità religiosa e civile di Castellammare di Stabia. La missionaria Suor Maria Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale delle Carmelitane Missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in Tanzania. Con lei hanno trovato la morte altre tre consorelle e l’autista del camion sul quale viaggiavano. La notizia è giunta in Italia questa mattina, gettando nello sconforto la congregazione e i tanti che avevano conosciuto e amato la religiosa, da anni impegnata nelle missioni africane. Originaria della penisola sorrentina, Suor Nerina aveva scelto di consacrare la propria vita alla fede e al servizio degli altri. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
