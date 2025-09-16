Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler | Fedez contro Sinner nella sua nuova canzone

Mentre Jannik Sinner è tornato da questa settimana ad allenarsi a Montecarlo per preparare il finale di stagione, il suo nome torna virale per colpa di Fedez. Il cantante infatti ha pubblicato nelle sue storie Instagram un’anticipazione del testo del suo nuovo singolo, in uscita venerdì 19 settembre: tra i vari personaggi presi di mira, tra cui Carlo Acutis ed Elly Schlein, c’è anche lo stesso Sinner. La strofa recita: “L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler “. Un chiaro riferimento alle origini del tennista numero 2 al mondo, che è nato a San Candido, in Alto Adige, e cresciuto a Sesto in una famiglia di madrelingua tedesca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

