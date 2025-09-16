Punto per Ilary Blasi? Francesco Totti e Noemi Bocchi la festa d’anniversario diventa un caso

Il 13 settembre Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno festeggiato tre anni d’amore con una serata da favola in un hotel di lusso a Roma. Suite esclusiva dal valore di migliaia di euro, palloncini, torta personalizzata e un regalo firmato Hermès scelto dall’ex capitano della Roma per la compagna hanno fatto da cornice a una ricorrenza celebrata in grande stile, con tanto di foto condivise sui social. Proprio quelle immagini, però, rischiano di mettere in difficoltà l’ex marito di Ilary Blasi. Il nodo riguarda la data: perché i due hanno scelto di celebrare il terzo anniversario a settembre, se Totti aveva sempre dichiarato che la relazione con Noemi fosse iniziata solo dopo Capodanno e consolidata a marzo 2022? Una differenza di sei mesi che, in un divorzio segnato dal tema dei tradimenti, assume un peso decisivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

