Puglia Matrangola Regione | Due documenti strategici per sostenere imprese e luoghi cultura‘

(Adnkronos) – “Oggi presentiamo due documenti strategici: il check-In culture, che valorizza il patrimonio culturale e sostiene le imprese locali; e il protocollo d’intesa per la cura dei luoghi, che coinvolgerà le comunità in una co-progettazione per valorizzare gli spazi e i luoghi di cultura”. Così Viviana Matrangola, assessore alla Cultura della Regione Puglia, durante . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it