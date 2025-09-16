Puglia Candela Regione | Offrire luoghi di cultura accoglienti è la nuova sfida

(Adnkronos) – “In questo quinquennio sono accadute tante cose. Siamo soddisfatti per aver chiuso bene, senza revoche e senza danni per gli enti locali, tutti gli interventi dei precedenti cicli di programmazione”. Così Anna Maria Candela, dirigente Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali della Regione Puglia, durante l’incontro “Tutta la Cultura che c’è” organizzato . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: puglia - candela

Realizzati a mano per i circa 20 nuovi studenti nei comuni di Orsara di Puglia, Cerignola, Manfredonia, Poggio Imperiale, Candela e San Ferdinando di Puglia - facebook.com Vai su Facebook

Puglia, Candela (Regione): Offrire luoghi di cultura accoglienti è la nuova sfida; Candela (Reg. Puglia): Offrire luoghi di cultura accoglienti è la nuova sfida; Commissione Trasporti, interrogazioni a risposta immediata - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Mercoledì alle 14 diretta webtv.

Puglia, Candela (Regione): "Offrire luoghi di cultura accoglienti è la nuova sfida" - Così Anna Maria Candela, dirigente Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali della Regione Puglia, durante l’incontro “Tutta la Cultura che c’è” organizzato negli spazi della Fiera del L ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Da Foggia la Regione Puglia lancia le 'Comunità energetiche rinnovabili'. L'ing. Corvace: "Tutti possono aderirvi" - Presentato presso la Camera di Commercio l'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili ... Come scrive foggiatoday.it