Pubblica post che incitano al terrorismo islamico | individuato e denunciato sarà espulso

FIRENE – Inneggia alla Jihad sui social e nel video si vede una pistola: individuato e denunciato verrà espulso. Sabato (13 settembre) è giunta una segnalazione sull’app Youpol della Polizia di Stato di un profilo Instagram con post di istigazione al compimento di atti terroristici anche contro gli italiani. Le immediate attività di indagine condotte dall’Antiterrorismo Internazionale della Digos della Questura di Firenze, hanno consentito di individuare e identificare l’utilizzatore del profilo social segnalato, un cittadino siriano di 63 anni, denunciato per il reato di “ propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, con l’aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it