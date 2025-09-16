Psv-Union Saint-Gilloise 1-3 | gol e highlights Saibari sbaglia da un metro!

La nuova Champions è appena iniziata e regala subito una sorpresa: il Psv Eindhoven crolla in casa 1-3 contro l'Union Saint-Gilloise, che vince grazie alle reti di David, El Hadj e Mac Allister. Per gli olandesi a segno Ruben Van Bommel, anche se spicca in negativo l'errore incredibile di Saibari, che spara alto da un metro con la porta completamente vuota. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

