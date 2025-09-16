PS5 Nuovo Aggiornamento di Sistema per PS5 in Arrivo da Domani 17 09 2025 | Pairing del Controller DualSense su Più Dispositivi + Modalità Power Saver

Aggiornamento del 16 Settembre 2025: L’aggiornamento del software di sistema PS5 verrà rilasciato globalmente a partire da domani. Per aggiornare il tuo sistema, vai su Impostazioni > Sistema > Software di Sistema > Aggiornamento e Impostazioni del Software di Sistema. La PlayStation 5 si prepara a ricevere un importante aggiornamento di sistema che introduce due funzionalità molto richieste dalla community: la possibilità di abbinare il controller DualSense a più dispositivi contemporaneamente e una nuova opzione Power Saver per i giochi. L’annuncio arriva direttamente da Shuzo Kikuchi, VP of Product Management di Sony Interactive Entertainment, che ha condiviso i dettagli di queste nuove feature pensate per migliorare la flessibilità d’uso e ridurre l’impatto ambientale. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net