PS5 Nuovo Aggiornamento di Sistema per PS5 in Arrivo da Domani 17 09 2025 | Pairing del Controller DualSense su Più Dispositivi + Modalità Power Saver
Aggiornamento del 16 Settembre 2025: L’aggiornamento del software di sistema PS5 verrà rilasciato globalmente a partire da domani. Per aggiornare il tuo sistema, vai su Impostazioni > Sistema > Software di Sistema > Aggiornamento e Impostazioni del Software di Sistema. La PlayStation 5 si prepara a ricevere un importante aggiornamento di sistema che introduce due funzionalità molto richieste dalla community: la possibilità di abbinare il controller DualSense a più dispositivi contemporaneamente e una nuova opzione Power Saver per i giochi. L’annuncio arriva direttamente da Shuzo Kikuchi, VP of Product Management di Sony Interactive Entertainment, che ha condiviso i dettagli di queste nuove feature pensate per migliorare la flessibilità d’uso e ridurre l’impatto ambientale. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: nuovo - aggiornamento
[SWITCH] MissionControl 0.13.3: Nuovo Aggiornamento per il Supporto al Firmware 20.2.0
Nuovo aggiornamento di world of warcraft cambia il dibattito con final fantasy xiv
Nuovo aggiornamento di survival evolved distrugge tutto
Sony ha pubblicato un nuovo aggiornamento per le cuffie ufficiali di PlayStation 5, così da sistemare alcuni problemi di disconnessione. https://www.everyeye.it/notizie/cuffie-ufficiali-ps5-disconnettono-provate-firmware-827952.html?utm_medium=Social&ut - facebook.com Vai su Facebook
È in arrivo un nuovo aggiornamento per #AssassinsCreedShadows domani 11/09 alle 14! Aumento Level Cap Upgrade Nascondiglio ? Avanzamento veloce del tempo nella giornata. Nuove Ricompense a tema Ezio Scoprite tutti i dettagli qui http:// - X Vai su X
Il nuovo aggiornamento del sistema PS5 introduce l’associazione del controller wireless DualSense a più dispositivi; PS5 riceverà domani il nuovo aggiornamento di sistema che aggiunge una funzione molto utile al DualSense; PS5, è in arrivo il nuovo aggiornamento di sistema con una novità molto attesa per il DualSense.
PS5 riceverà domani il nuovo aggiornamento di sistema che aggiunge una funzione molto utile al DualSense - Sony ha annunciato che l'update di sistema di PS5 che introdurrà la nuova funzionalità per associare DualSense a più dispositivi e quella di risparmio energetico arriverà domani. Segnala multiplayer.it
PS5: Nuovo aggiornamento in arrivo con novità importanti - Sony ha annunciato che dal 17 settembre 2025 sarà disponibile un nuovo aggiornamento per PlayStation 5, che introdurrà due importanti novità: la possibilità di collegare il controller senza ... Si legge su techgaming.it