Provinciale si potrà parcheggiare sul lato sinistro di via Catania

Messinatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piccola ma importante rivoluzione a Provinciale in termini di viabilità. Il Comune ha accolto le richieste del terzo Quartiere consentendo il parcheggio delle auto anche sul lato sinistro di via Catania. Il via libera grazie alla momentanea sospensione del servizio tranviario che per motivi di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

