Protesta per la Palestina al Polo Piagge | lezione interrotta e alterco con il docente
Una nuova azione dimostrativa degli studenti in protesta al Polo Piagge, dopo l'occupazione del Collettivo Universitario Autonomo, viene oggi 16 settembre denunciata da Azione Universitaria, gruppo di rappresentanza di destra in ateneo. In un video pubblicato dalla pagina della lista, si vedono. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Protesta pro-Palestina blocca la Vuelta: scontri nel centro di Madrid
«L'Hilton ospita chi ha le mani sporche di sangue», la protesta per la Palestina dei collettivi nella hall dell'hotel a Mestre VIDEO
Manifestanti per la Palestina entrano in un'aula del Polo Piagge, da destra: "Aggressione a un docente" - Un gruppo di ragazzi e ragazze ha fatto irruzione al Polo Piagge di Pisa manifestando per la Palestina. Come scrive gonews.it