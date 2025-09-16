Protesta dei lavoratori della giustizia a Torino | 800 posti di lavoro a rischio da giugno 2026

Dopo lo sciopero di gennaio, i lavoratori precari della giustizia sono tornati a protestare oggi, 16 settembre 2025, a Torino. Su iniziativa del sindacato Fp Cgil, questa mattina si sono ritrovati in piazza Castello.“800 lavoratori a rischio disoccupazione”Le criticità al centro della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

