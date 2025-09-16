propal scatenati alta tensione da roma a milano scontri a padova

Da Roma a Milano, da Napoli a Padova. Cortei ad alta tensione in sostegno della Palestina in varie città. A Roma bandiere palestinesi e in sottofondo la canzone ''Bella Ciao'' hanno caratterizzato la partenza da piazzale Aldo Moro (termine a Largo Corrado Ricci). I manifestanti sono usciti dall'università Sapienza al grido ''blocchiamo tutto, Palestina libera'', in testa uno striscione con scritto ''Fermiamo lo stato di Israele''. È un corteo composto da persone di tutte le età, tra i presenti anche Moni Ovadia. La mobilitazione è stata organizzata da Global Movement to Gaza, dalle associazioni studentesche e da alcuni gruppi sindacali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

