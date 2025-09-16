Propaganda su siti web islamici legati al terrorismo la Digos perquisisce 5 persone
Bologna, 16 settembre 2025 – Si connettevano su internet e navigavano su siti web di propaganda terroristica. Nel mirino della Digos sono finite cinque persone tra Bologna, Ravenna e Modena, per cui sono scattate perquisizioni personali e informatiche con l’ipotesi di reato di istigazione a delinquere commessa attraverso strumenti informatici. Le indagini sono scattate dopo alcune segnalazioni della direzione centrale della polizia di prevenzione derivanti dal monitoraggio in Rete, che hanno permesso di arrivare a un elenco di indirizzi Ip acquisiti in ambito di collaborazione internazionale. I titolari si sarebbero connessi a spazi web gestiti da organizzazioni terroristiche, riferibili soprattutto all’ Isis e e alla Rete Haqqani e in particolare al network multimediale Al Raid Media Archive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
propaganda - siti
