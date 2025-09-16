Pronti via caos in città Mezz’ora in motorino per fare sei chilometri Il Comune | pochi disagi
Mezz’ora di motorino per raggiungere piazza Beccaria dall’Isolotto, ancora di più in macchina. Per un tragitto di circa 6 chilometri. Ieri mattina la riapertura delle scuole ha provocato molti disagi sulle strade tra veicoli che avanzavano a singhiozzo e mezzi che, tra cantieri e restrizioni, non trovavano uno sbocco. A complicare il quadro anche lo sciopero dei mezzi pubblici proclamato dai Cobas. A fine mattinata, con le uscite scaglionate delle scuole, la situazione è migliorata anche se sono rimaste alcune criticità soprattutto sui viali. Per il Comune invece "il bilancio è stato positivo". 🔗 Leggi su Lanazione.it
