Pronostico Tottenham-Villarreal | in Champions League non è mai successo
Tottenham-Villarreal è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Tottenham è in Champions grazie al trionfo nell’ultima Europa League, che gli ha consentito di salvare una stagione che altrimenti sarebbe stata completamente disastrosa. Il recente passato, però, sembra essere ormai alle spalle per gli Spurs, ripartiti con un nuovo allenatore, l’ex Brentford Thomas Frank. Dopo aver sfiorato la vittoria della Supercoppa Europea in agosto – sconfitta ai rigori con il PSG campione d’Europa – il club londinese ha ottenuto tre successi nelle prime quattro giornate di Premier League, tra cui quello in casa del Manchester City di Pep Guardiola, battuto 2-0 a domicilio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
