Pronostico Real Madrid-Marsiglia | statistica da incubo per De Zerbi

Real Madrid-Marsiglia è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nel day 1 della Champions League 2025-26 debutta anche il Real Madrid, reduce da una vera e propria prova di forza a San Sebastian contro la Real Sociedad (1-2). Sì, nel fine settimana i Blancos hanno fatto quattro su quattro, andando a vincere anche ad Anoeta e rimanendo l’unica squadra ancora a punteggio pieno nella Liga, a +2 sui rivali del Barcellona. In terra basca sono andati a segno il solito Mbappé – quinto gol in quattro gare per il centravanti francese, arrivato lo scorso anno dal PSG – ed il talentino Guler, sempre più al centro del progetto di Xabi Alonso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

