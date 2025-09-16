Pronostico Juventus-Borussia Dortmund | per entrambe è una prova del nove
Juventus-Borussia Dortmund è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato, compresa quella conquistata sabato contro un’eterna rivale come l’Inter, piegata 4-3 al termine di una rimonta memorabile che ha fatto impazzire lo Stadium e i tifosi bianconeri sparsi per il mondo. La Juventus arriva in condizioni psicofisiche eccellenti al primo appuntamento del maxigirone di Champions League con il Borussia Dortmund: l’obiettivo, quest’anno, è provare a chiudere la League Phase tra le prime otto, in modo tale da bypassare il playoff (nella scorsa stagione la Signora uscì proprio nello spareggio di accesso agli ottavi con il PSV Eindhoven). 🔗 Leggi su Ilveggente.it
