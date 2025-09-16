Mariano Navone e Learner Tien tornano in campo dopo essere stati eliminati al primo turno degli US Open anche se essere sconfitti da Djokovic, come è successo al giovane statunitense, è diverso rispetto a perdere contro Giron. Si gioca sul centrale presumibilmente intorno alle ore 09:30-10:00. Il nativo di Irvine ha già dimostrato il suo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Mariano Navone – Learner Tien, Hangzhou 17-09-2025