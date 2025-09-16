Programmi TV martedì 16 settembre 2025 | film attualità e spettacolo in prima serata

Su Rai Uno il Commissario Montalbano, su Canale 5 Io canto family. Guida ai programmi Tv della serata di martedì 16 settembre 2025. La serata di martedì 16 settembre é ricca di emozioni e generi per tutti i gusti: dal brivido di Freeze su Rai Due, all’avventura di Jumanji – The Next Level su Rai 4, passando per il cult Il grande Lebowski su Sky Cinema Cult. E per chi ama la fiction, torna Il Commissario Montalbano su Rai Uno. FILM. Alle 21.20 su Rai Due va in onda Freeze, un thriller ad alta tensione che gioca con il tempo e la percezione, portando lo spettatore in un vortice di suspense e colpi di scena. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

