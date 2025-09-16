Programmi TV martedì 16 settembre 2025 | film attualità e spettacolo in prima serata
Su Rai Uno il Commissario Montalbano, su Canale 5 Io canto family. Guida ai programmi Tv della serata di martedì 16 settembre 2025. La serata di martedì 16 settembre é ricca di emozioni e generi per tutti i gusti: dal brivido di Freeze su Rai Due, all’avventura di Jumanji – The Next Level su Rai 4, passando per il cult Il grande Lebowski su Sky Cinema Cult. E per chi ama la fiction, torna Il Commissario Montalbano su Rai Uno. FILM. Alle 21.20 su Rai Due va in onda Freeze, un thriller ad alta tensione che gioca con il tempo e la percezione, portando lo spettatore in un vortice di suspense e colpi di scena. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: programmi - marted
PROGRAMMI DI MARTEDI' 9 SETTEMBRE ? PER APPROFONDIMENTI TEMI CONDUTTORI RIASCOLTARE E SCARICARE: clicca qui https://www.radiomaria.it Diretta 031/610610 Messaggi WhatsApp 031/610610 Email: info.ita - facebook.com Vai su Facebook
Io Canto Family torna martedì 16 settembre in prima serata su Canale5 ecco il nuovo cast; Oroscopo di Martedì 16 Settembre 2025 | Luna in Leone | passione creatività e voglia di protagonismo; Martedì 16 settembre manifestazione dei precari Pnrr della giustizia di fronte al tribunale di Arezzo.