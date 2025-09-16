Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 16 Settembre 2021. Mattina. 07:36 - Super Car Michael e KIT. 08:33 - Chicago Med Will Halstead ritorna al Med per aiutare la Goodwin in un indagine segreta La dottoressa Stevie e il dottor Dylan curano una bambina affetta da anemia falciforme 09:29 - Chicago Med Dylan e Charles si occupano di una paziente che soffre di depressione cronica e che ha appena tentato il suicidio VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 10:27 - FBI: Most Wanted La squadra deve fermare la furia distruttrice di due cecchini: un ragazzo rimasto orfano a causa del Covid e un uomo che ha perso tutto a causa della pandemia PUO' NUOCERE AI MINORI 11:27 - FBI: Most Wanted Un hacker riesce ad entrare nel controllo elettronico di un'auto, la manda fuori strada e uccide le tre persone che erano a bordo PUO' NUOCERE AI MINORI 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto 13:05 - Sport Mediaset Approfondimento quotidiano in diretta sul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset 13:44 - Sport Mediaset Extra Approfondimento quotidiano in diretta dedicato al mondo dei motori a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset 13:48 - Paperissima Sprint Con Juliana Moreira, Vittorio Brumotti e l'immancabile Gabibbo Filmati inediti di papere, gaffe ed errori tv da tutto il mondo ed oltre 270 sketch inediti all'insegna dei tormentoni musicali Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

