Progetto Mosaico | raccolti 10mila metri di pellicola sulla storia di Pisa
Pisa, 16 settembre 2025 – Sono oltre 10.000 i metri di pellicola e 250 le bobine super 8, 16 mm e 9,5 mm, già raccolte per il Progetto Mosaico Pisa, ideato dall’associazione Acquario della Memoria in collaborazione con l’Università di Pisa per costruire un grande archivio collettivo della città e della sua università, attraverso lo sguardo intimo dei film di famiglia e delle pellicole private. Nonostante la ricchezza del materiale finora raccolto, sono poche le pellicole che documentano la vita universitaria, che è il cuore di Mosaico Unipi: la declinazione del progetto dedicata a ricostruire la storia dell’Università di Pisa e della città pensato e coordinato da Chiara Tognolotti, docente di Storia culturale della tecnologia audiovisiva del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, e che si avvale della collaborazione di Gianluca Fulvetti, docente storia contemporanea, di Michela Lazzeroni docente di Geografia Economico-politica, e di Maurizio Ambrosini, docente di Storia e Critica del Cinema. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Progetto Mosaico: raccolti 10mila metri di pellicola della Pisa che fu
