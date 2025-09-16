Progetto Milan Futuro 6 su 6 in questo turno | vince anche l’Under 18
Il Milan Under 18 ha battuto il Lecce per 2-1: un weekend di calcio spettacolare per il Progetto Milan Futuro, soltanto vittorie! I risultati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: progetto - milan
Milan, nuova fase del progetto Camarda: va al Lecce in prestito
Il progetto per valorizzare l’attaccante. Milan, il gioiello Camarda in prestito al Lecce: Under 21 nel mirino
Milan, gioiello in prestito. Lecce e l’Italia Under 21. Il progetto per Camarda
#Milan, #Luka #Modric al centro del progetto: il punto di #Borghi #Allegri #MilanNews - facebook.com Vai su Facebook
AC Milan Connect by Afinna One, stop al progetto: segnalati disservizi e blocco internet - X Vai su X
Due retrocessioni in 6 anni per il Milan: dalla Primavera 2 alla Serie D; Fuori Bonera, dentro Oddo: il Milan Futuro cambia allenatore per evitare la retrocessione in Serie D; Numeri impietosi e incubo retrocessione. Il progetto Milan Futuro rischia di fallire.
Settore Giovanile, le squadre del progetto Milan Futuro hanno vinto tutte: i risultati - end sicuramente molto positivo per il Settore Giovanile rossonero guidato da Vincenzo Vergine, in particolare per le squadre del progetto Milan Futuro che hanno vinto ... Riporta milannews.it
Il classe 2009 Thioune acquistato per il progetto Milan Futuro - Il Milan annuncia di aver messo sotto contratto un centrocampista classe 2009 in arrivo dal Lussemburgo. Scrive milannews.it