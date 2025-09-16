Progetto del Data Center a Bollate Ricorso al Tar di Legambiente | No a nuove attività mangia-suolo
Arriva al Tar della Lombardia il progetto per la realizzazione di un data center a Bollate: Legambiente Lombardia ha depositato il ricorso contro la decisione dell’amministrazione comunale di autorizzare l’insediamento di un data center in un’ area verde tra Cascina del Sole e Cassina Nuova a ridosso della A52, l’ex Rho Monza. "Il data center dovrebbe sorgere al posto di dodici ettari di terreni verdi in un’area densamente urbanizzata tra Parco Nord Milano e Parco delle Groane - afferma Legambiente -. La Lombardia è piena di aree dismesse, insediare nuove attività industriali su suoli liberi porta benefici solo agli operatori coinvolti e non risolve anzi aggrava i problemi del territorio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: progetto - data
Africa Express a Ostia Antica Festival: il progetto multiculturale di Damon Albarn l’8 luglio per la prima volta in Italia e unica data italiana
Tudor plaude i giocatori fuori dal progetto: «Si sono comportati tutti bene». Poi fissa quella data come deadline per le loro cessioni: «Vedremo cosa succederà fino a…»
Distretto di economia civile, fissata la data di presentazione: i dettagli del progetto
Il progetto presentato al Data Center di Palazzo Zanca è il simbolo del percorso digitale della città: servirà anche per il progetto M@gis... - facebook.com Vai su Facebook
Progetto del Data Center a Bollate. Ricorso al Tar di Legambiente: No a nuove attività mangia-suolo; Progetto data center a Bollate: ricorre al TAR; Il data center che sorgerà a nord di Milano (contestato dagli ambientalisti).
Progetto del Data Center a Bollate. Ricorso al Tar di Legambiente: "No a nuove attività mangia-suolo" - Arriva al Tar della Lombardia il progetto per la realizzazione di un data center a Bollate: Legambiente Lombardia ha depositato il ricorso contro la decisione dell’amministrazione comunale di autorizz ... Segnala msn.com
Data center di Bollate: c’è il ricorso di Legambiente, sarà il Tar a decidere - Legambiente Lombardia ha depositato il ricorso al Tar Lombardia contro la decisione della Città di Bollate di autorizzare la costruzione di un nuovo data ... ilnotiziario.net scrive