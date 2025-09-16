Arriva al Tar della Lombardia il progetto per la realizzazione di un data center a Bollate: Legambiente Lombardia ha depositato il ricorso contro la decisione dell’amministrazione comunale di autorizzare l’insediamento di un data center in un’ area verde tra Cascina del Sole e Cassina Nuova a ridosso della A52, l’ex Rho Monza. "Il data center dovrebbe sorgere al posto di dodici ettari di terreni verdi in un’area densamente urbanizzata tra Parco Nord Milano e Parco delle Groane - afferma Legambiente -. La Lombardia è piena di aree dismesse, insediare nuove attività industriali su suoli liberi porta benefici solo agli operatori coinvolti e non risolve anzi aggrava i problemi del territorio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Progetto del Data Center a Bollate. Ricorso al Tar di Legambiente: "No a nuove attività mangia-suolo"