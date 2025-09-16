Procura contro i pro-pal | emesse 18 richieste di misure interdittive per gli attivisti
Le nuove leve della galassia pro Palestina finiscono nel mirino della procura di Torino (foto). Dal quinto piano del Palazzo di giustizia sono partite 18 richieste di misure interdittive – obblighi di firma e divieti di dimora – per una serie di azioni compiute fra novembre e dicembre scorsi: l’occupazione dell’atrio della Leonardo Spa, accusata dai manifestanti di essere "complice del genocidio a Gaza", l’irruzione alla Mole Antonelliana, un presidio davanti alla prefettura e fatti avvenuti durante un corteo il 13 dicembre. Quasi tutti gli indagati sono studenti o giovanissimi militanti, senza precedenti penali, già noti alla Digos. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
