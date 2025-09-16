Processo Visibilia procura chiede di sentire Santanchè Pm | stralciare sue conversazioni

Oggi, 16 settembre, nuova udienza del processo con al centro le accuse di false comunicazioni sociali sui bilanci delle società del gruppo editoriale Visibilia, procedimento che vede coinvolta la ministra del Turismo Daniela Santanchè. Lo scorso 15 luglio era arrivato un rinvio (a data odierna) che ha di fatto bloccato il processo per due mesi. Invece per quanto riguarda il filone della truffa aggravata all’Inps, nell'udienza preliminare di luglio la difesa della ministra aveva ottenuto un rinvio per l'interrogatorio in aula al 17 ottobre. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

