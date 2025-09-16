pro pal in piazza tensioni in tutta italia scontri con la polizia a padova e milano

Serata di proteste in Italia messe in atto dai manifestanti pro Pal a Milano, Padova, Torino, Pisa, Roma e in tutta Italia. Arrivano dopo una giornata di violenza nelle università, dove un docente è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso dopo un'irruzione nella sua aula che lui ha cercato di fermare. Tensioni e disordini si sono registrati a Padova, dove oggi circa 400 antagonisti si sono radunati davanti alla stazione per una manifestazione per la Palestina con l'intento di entrare all'interno della struttura. Poco prima delle 19 hanno tentato di sfondare caricando i poliziotti ma sono stati respinti dagli agenti in tenuta antisommossa con una carica di alleggerimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

